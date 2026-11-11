Экс-командир 93-й бригады ВСУ Крутков стал замкомандующего сухопутными войсками Новым замкомандующего сухопутными войсками Украины стал экс-командир 93 бригады

Москва11 ноя Вести.Бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шамиль Крутков назначен новым заместителем командующего сухопутными войсками страны. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, 29-летний полковник в новой должности будет курировать вопросы прямого взаимодействия с боевыми подразделениями украинской армии.

Собеседник агентства напомнил, что в июле 2026 года Крутков был отстранен от командования бригадой "Холодный Яр" по результатам служебного расследования, проведенного экс-главкомом ВСУ Александром Сырским из-за нарушений при ротации личного состава на переднем крае.

Менее чем через месяц новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый восстановил офицера в должности, после чего последовало его новое назначение в руководство сухопутных войск.

Ранее сообщалось, что Драпатый сменил главу 169-го учебного центра "Десна" на офицера из своего близкого окружения, чтобы сократить время подготовки новобранцев.