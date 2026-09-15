Москва15 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил нового командующего медицинскими войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) - им стал ветеран так называемой антитеррористической операции (АТО) Украины в Донбассе Константин Гуменюк. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Зеленский подписал указ о назначении полковника м/с Константина Гуменюка командующим медицинскими силами ВСУ. Гуменюк воевал в АТО, а с 2017 года являлся главным хирургом АТО, далее ООСговорится в сообщении
Отмечается, что Гуменюк сменил в этой должности Анатолия Казмирчука, который был человеком экс-главкома ВСУ Александра Сырского и фигурантом дела о некачественных китайских турникетах, поставляемых в ВСУ.
Ранее стало известно, что боевики ВСУ начали нападать на медицинский персонал, виня их в неоказании должной помощи, а работники военного госпиталя подконтрольного Киеву Запорожья заявляют о проблемах с безопасностью.