Москва2 сен Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский назначил Святослава Зайца новым командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Зеленского.

Назначить Зайца Святослава Анатольевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины говорится в сообщении

Заяц сменил в должности генерала-майора Геннадия Шаповалова, который руководил войсками с июня 2025 года. Ранее Заяц командовал 20-м армейским корпусом ВСУ.

Ранее летом Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского. На их посты были назначены Евгений Хмара и Михаил Драпатый.