Новый глава СВ Украины в 2014 году умолял ВС РФ выпустить его из Крыма Глава СВ Украины Заяц умолял РФ выпустить его из Крыма в 2014 году

Москва2 сен Вести.Святослав Заяц, недавно возглавивший Сухопутные войска Украины, еще в 2014 году умолял российских военных выпустить его с территории Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Помимо этого, в 2022 году в России в отношении его было заведено уголовное дело по факту прицельных минометных обстрелов гражданской инфраструктуры в ДНР.

Ранее Заяц командовал 20-м армейским корпусом ВСУ и упоминался главкомом Михаилом Драпатым после вступления в должность. Против него СК РФ в 2022 году возбудил уголовное дело. По данным ведомства, 17.04.2022 года Святослав Заяц, а также подчиненные ему военнослужащие произвели прицельный обстрел из минометов калибра 120 мм объектов гражданской инфраструктуры в селе Широкая Балка города Горловки Донецкой Народной Республики. Ими было выпущено не менее 14 артиллерийских мин. Кроме того, Заяц известен тем, что в 2014 году, после того как Крым уже вернулся в состав России, умолял российских военных отпустить его и других украинских солдат, не захотевших вступить в ВС РФ, на Украину говорится в сообщении канала

Заяц сменил в должности генерал-майора Геннадия Шаповалова, который занимал пост командующего с июня 2025 года. Ранее Заяц руководил 20-м армейским корпусом ВСУ.