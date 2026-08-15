В Раде сообщили, что Драпатый вернул на командную должность оппонента Сырского

Новый главком ВСУ Драпатый вернул на командную должность оппонента Сырского В Раде сообщили, что Драпатый вернул на командную должность оппонента Сырского

Москва15 авг Вести.На Украине ответственным за оборону Краматорска в ДНР назначили экс-комбрига 80-й бригады десантно-штурмовых войск (ДШВ) Эмиля Ишкулова. Соответствующее решение принял главком ВСУ Михаил Драпатый. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

По ее данным, Ишкулов был оппонентом экс-главкома ВСУ Александра Сырского.

Драпатый определил ответственным за оборону Краматорска Эмиля Ишкулова, экс-комбрига 80-й бригады ДШВ, единственного, кто прямо отметил Сырскому риски Курской операции, после чего был немедленно уволен, а риски не исправлены… Еще одно возвращение репрессированного написала Безуглая в своем Telegram-канале

Ранее в украинской прессе появлялась информация о том, что полк "Скала", имеющий скандальную репутацию, проходит процедуру реорганизации по причине того, что был "искусственно раздут". Боевиков из его состава планируется распределить примерно в 10 различных подразделений.