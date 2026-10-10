Москва10 окт Вести.Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый сменил главу 169-го учебного центра "Десна" на офицера из своего близкого окружения, чтобы сократить время подготовки новобранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства пояснил, что новым главой "Десны" стал полковник Анатолий Куликовский.

Нахождение на такой должности своего человека очень важно для Драпатого. Это позволит в случае острой необходимости завершить учебный процесс раньше времени и отправить новобранцев закрывать образовавшиеся дыры в обороне сказал он

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что киевский режим не ужесточает мобилизацию в ВСУ из-за нехватки денег на содержание новобранцев.