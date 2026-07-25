Москва25 июл Вести.Отсутствие опыта стратегического планирования военных операций у нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого дает преимущество российской армии. Об этом рассказал военкор Добровольческого корпуса Минобороны Павел Кукушкин в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Военкор обратил внимание на возраст нового главкома ВСУ, ему 43 года. По словам Кукушкина, Драпатый достаточно молодой для этой должности, а значит он уже воспитывался под влиянием идей о ненависти к русским.

Человек в школу пошел уже в Незалежной, когда учебники переписывались, уже когда Россия преподносилась как враг, как угнетатель… Он вырос в этом во всем, ненависть к русским у него с детства, он так воспитан. Это как раз яркий образчик тех неонацистов, которые против нас в основном воюют отметил Кукушкин

На примере Драпатого видно, что к власти на Украине приходят люди, "неотягощенные образованием, интеллектом в плане кругозора и глубины понимания истории", добавил военкор.

Военный профессионализм не заменяет отсутствующего кругозора, интеллектуальной глубины. А это все на самом деле совокупные факторы для любой руководящей должности, тем более для такой. То есть стратегическое видение, понимание процессов должно быть… Плюсом для нас, я считаю, что у него отсутствует опыт руководства фронтами. Одно дело руководить бригадой, армией или корпусом, а другое дело планировать стратегические операции отметил Павел Кукушкин

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый главком ВСУ Драпатый ответит за свои слова о России.