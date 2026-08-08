Москва8 авг Вести.Назначенный главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый является страшнейшим националистом и русофобом. Такое мнение ТАСС высказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

По его словам, для российских военнослужащих на передовой не имеет принципиального значения, кто занимает должность главкома ВСУ. При этом он заявил, что после назначения Драпатого увеличилась интенсивность атак украинских сил.

Циничность [действий ВСУ] повысилась с приходом этого нового главкома [Михаила Драпатого]. Уже ежедневно начали прилетать дроны, начали бить по нашим детям, которые отдыхают на пляжах, то есть эти факты пошли один за другим сказал Алаудинов, назвав Драпатого страшнейшим националистом и русофобом

Глава киевского режима Владимир Зеленский 21 июля объявил о назначении Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ.