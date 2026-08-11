Москва11 авг Вести.Назначенный главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый своими словами сам доказал обоснованность целей РФ по денацификации Украины. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин агентству ТАСС.

Он отметил, что новый главком ВСУ Драпатый давно показал свое истинное лицо и не раз обнажал неонацистскую сущность киевского режима

Например, в интервью украинским СМИ он утверждал, что российская нация "не имеет права на существование", а жителей Донбасса оскорблял непечатными словами. Подобные выпады лишний раз доказывают обоснованность целей по денацификации Украины. Над чем и будем работать отметил Галузин

Ранее Драпатый оскорбительно высказался о России. По его словам, русские якобы на протяжении тысячелетий не были цивилизованными, вели захватнические войны и пытались построить империю, и сейчас их поведение не изменилось.

Позже замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что Драпатый является страшнейшим националистом и русофобом.