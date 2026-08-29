В ВСУ хотят создать "резерв главнокомандующего" из штурмовиков В ВСУ решили создать "резерв главнокомандующего" из штурмовых полков

Москва29 авг Вести.В Вооруженных силах Украины (ВСУ) планируют объединить штурмовые полки в "резерв главнокомандующего". Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам заместителя главы офиса президента Украины Павла Палицы, новый резерв будет напрямую подчиняться главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому, который сможет адаптировать его структуру по своему усмотрению. При этом отдельные подразделения могут перейти в подчинение командующего сухопутными войсками.

Ранее со штурмовыми полками постоянно возникали скандалы в связи с издевательствами там над военнослужащими. При этом их также называли "полками Сырского" говорится в сообщении

Отмечается, что отношения между Драпатым и бывшим главкомом ВСУ Александром Сырским остаются сложными. На фоне скандалов ранее предполагалось, что штурмовые полки могут расформировать.

Ранее пленный украинский военный Юрий Немченко рассказал, что мобилизованных украинцев старше 40 лет чаще всего направляют в штурмовики, а молодых военнослужащих – в войска БПЛА.