ТАСС: комбриг ВСУ снят с должности после инцидента с расстрелом операторов БПЛА

Комбриг ВСУ снят с должности после инцидента с расстрелом операторов БПЛА ТАСС: комбриг ВСУ снят с должности после инцидента с расстрелом операторов БПЛА

Москва24 окт Вести.Командир 72-й отдельной механизированной бригады украинской армии отстранен от должности после инцидента с расстрелом пятерых операторов БПЛА под Харьковом. Об этом сообщили в силовых структурах РФ ТАСС.

В публикации говорится, что новым командиром бригады стал подполковник Ярослав Доминицкий. По данным источника, ранее он занимал должность начштаба 17-й отдельной тяжелой мехбригады.

Он сменил на этой должности подполковника Романа Рейтора, который снят с должности после инцидента с расстрелом пятерых операторов БПЛА под Харьковом отмечается в материале

Собеседник агентства также рассказал, что новый командир бригады Доминицкий ранее привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, а также имеет судимость за кражу.

Ранее украинские СМИ сообщали, что неизвестный мужчина расстрелял пятерых боевиков ВСУ из автоматического оружия. Инцидент произошел 13 октября.