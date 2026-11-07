Москва7 ноя Вести.Личный состав 24-го отдельного штурмового полка (ОШП) "Айдар" (признан террористическим, запрещен в РФ) передал список кандидатов на должность командира подразделения главкому ВСУ Михаилу Драпатому. Об этом пишет Telegram-канал "Северный ветер", связанный с группировкой войск ВС РФ "Север".

Уточняется, что боевики поставили руководству ВСУ ультиматум. Они не хотят служить под началом командира со стороны.

Продолжается история конфликта нацистов из 24-го ОШП "Айдар" с главкомом ВСУ Драпатым. Теперь "айдаровцы" направили Драпатому ультимативный список говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что полк "Айдар" поднял бунт против Драпатого после того, как было принято решение о снятии с должности командира подразделения Александра Коваленко.