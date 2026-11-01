Москва1 ноя Вести.Боевики неонацистского штурмового полка "Айдар" (признан террористической организацией на территории РФ) подняли бунт против главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого, протестуя против снятия с должности их командира Александра Коваленко. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер"

Боевики 24 ошп "Айдар" массово протестуют против решения главкома ВСУ Михаила Драпатого относительно снятия с должности их командира Александра Коваленко. На его место Драпатый назначил своего человека. Нацисты требуют от главкома объяснения причин снятия с должности Коваленко говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что Драпатый сменил командующего 169-го учебного центра "Десна", поставив на должность офицера из своего близкого окружения.