Москва13 нояВести.В некоторых соединениях ВСУ формируется группа сторонников бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которые выступают против решений нового главкома Михаила Драпатого и саботируют его приказы. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
Командование 19 АК ВСУ отказалось исполнять приказ начальника ГШ ВСУ о переводе отдельных младших офицеров к новому месту службы. Приказ был выполнен только после того, как вмешалось командование ОК "Юг" ВСУотметил собеседник агентства
Ранее стало известно, что штурмовые войска ВСУ начали расформировывать из-за высоких потерь и злоупотреблений со стороны командования.