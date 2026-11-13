Сторонники Сырского в ВСУ начали саботировать приказы нового главкома Драпатого РИА Новости: группа сторонников Сырского в ВСУ саботирует решения Драпатого

Москва13 ноя Вести.В некоторых соединениях ВСУ формируется группа сторонников бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которые выступают против решений нового главкома Михаила Драпатого и саботируют его приказы. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Командование 19 АК ВСУ отказалось исполнять приказ начальника ГШ ВСУ о переводе отдельных младших офицеров к новому месту службы. Приказ был выполнен только после того, как вмешалось командование ОК "Юг" ВСУ отметил собеседник агентства

Ранее стало известно, что штурмовые войска ВСУ начали расформировывать из-за высоких потерь и злоупотреблений со стороны командования.