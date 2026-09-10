Москва10 сен Вести.Штурмовые войска ВСУ начали расформировывать. Первым был переподчинен 225-й отдельный штурмовой полк - оттуда пришло официальное подтверждение, что теперь подразделение подчиняется 7-му корпусу десантно-штурмовых войск, передают РИА Новости.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что заведомо мертворожденный проект… "штурмовые войска" официально прекратил свое существование отмечается в публикации

Ранее сообщалось, что командование ВСУ начало отправлять военнослужащих-женщин в части регулярной армии, которые занимают оборону в пограничных отрядах вместо мужчин. Тех же решили переводить в штурмовики.