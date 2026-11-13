Встреча Уиткоффа и Кушнера с Зеленским в Дублине ознаменовалась конфузом

Зеленский попытался переставить 16 бутылок на встрече с Уиткоффом и Кушнером Встреча Уиткоффа и Кушнера с Зеленским в Дублине ознаменовалась конфузом

Москва13 ноя Вести.Во время встречи спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Дублине произошел конфуз из-за большого количества бутылок с водой. Видео инцидента с бутылками завирусилось в соцсетях.

На кадрах видно, что переговоры проходили в небольшом помещении, где на столе разместили 16 бутылок с водой. На опубликованных в интернете кадрах видно, как Зеленский сначала уронил одну из бутылок, после чего решил их переставить в другое место.

К нему почти сразу присоединились глава внешней разведки Украины Рустем Умеров и находившиеся в помещении помощники. В итоге к процессу перемещения бутылок на другой стол подключился и Кушнер.

Уиткофф выглядел озадаченным. Он взял одну из бутылок и принялся откручивать с нее крышку.

В четверг спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным. После переговоров американские представители отправились в Дублин, где провели встречу с Зеленским.