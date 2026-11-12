Кушнер: все, что обсуждалось в Москве повлияет на разговор с Зеленским

Кушнер заявил, что переговоры с Путиным повлияют на беседу с Зеленским Кушнер: все, что обсуждалось в Москве повлияет на разговор с Зеленским

Москва12 ноя Вести.Все, что обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина и эмиссаров США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера повлияет на последующий разговор американских представителей с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом Кушнер сообщил журналистам, отметив, что в Кремле детально обсудили все темы украинского урегулирования.

Я думаю, что мы в деталях обсудили все темы. Я думаю, что это повлияет на многосторонние переговоры на следующей неделе, а также на разговор, который у нас состоится с Зеленским сказал Кушнер

12 ноября в Кремле состоялись переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером. После переговоров с российским лидером эмиссары США на самолете Boeing C-40 Clipper вылетели из Москвы.