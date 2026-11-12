Москва12 нояВести.Американский предприниматель, зять президента США Джаред Кушнер охарактеризовал переговоры с президентом России Владимиром Путиным как исчерпывающие и подробные.
12 ноября американские эмиссары Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву на переговоры с российским лидером. Встреча Владимира Путина с переговорщиками США в Кремле длилась более двух часов.
Я считаю, что в целом мы провели очень исчерпывающие и подробные обсуждения по всем темам, которые, надеюсь, послужат основой для следующих многосторонних переговоровсказал он в интервью телеканалу CNN
После встречи с президентом России Стивен Уиткофф заявил о намерении проинформировать главу киевского режима Владимира Зеленского о ее итогах и попытаться убедить его продолжить работу над одним из предложенных вариантов урегулирования конфликта.