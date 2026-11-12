CNN: Кушнер назвал переговоры с Путиным подробными и исчерпывающими

Кушнер назвал разговор с Путиным подробным и исчерпывающим CNN: Кушнер назвал переговоры с Путиным подробными и исчерпывающими

Москва12 ноя Вести.Американский предприниматель, зять президента США Джаред Кушнер охарактеризовал переговоры с президентом России Владимиром Путиным как исчерпывающие и подробные.

12 ноября американские эмиссары Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву на переговоры с российским лидером. Встреча Владимира Путина с переговорщиками США в Кремле длилась более двух часов.

Я считаю, что в целом мы провели очень исчерпывающие и подробные обсуждения по всем темам, которые, надеюсь, послужат основой для следующих многосторонних переговоров сказал он в интервью телеканалу CNN

После встречи с президентом России Стивен Уиткофф заявил о намерении проинформировать главу киевского режима Владимира Зеленского о ее итогах и попытаться убедить его продолжить работу над одним из предложенных вариантов урегулирования конфликта.