Москва19 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский во время интервью американской телекомпании NBC сделал резкий вдох, после чего замер на несколько секунд, на это обратило внимание РИА Новости.
В ходе прямого эфира украинский политик, выслушивая вопрос журналистки, прикрыл нос рукой, резко вдохнул и на короткое время замер.
В мае 2026 года бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, говоря о возможных проблемах с наркотиками у главы киевского режима заявила, что перед интервью он часто подолгу сидел в уборной, откуда выходил "другим человеком".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя слухи о наркозависимости Зеленского, отметил, что эта тема может стать предметом для публичной дискуссии.