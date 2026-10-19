РИА Новости: Зеленский в эфире NBC замер на несколько секунд после резкого вдоха

СМИ: Зеленский "впал в ступор" на несколько секунд в прямом эфире РИА Новости: Зеленский в эфире NBC замер на несколько секунд после резкого вдоха

Москва19 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский во время интервью американской телекомпании NBC сделал резкий вдох, после чего замер на несколько секунд, на это обратило внимание РИА Новости.

В ходе прямого эфира украинский политик, выслушивая вопрос журналистки, прикрыл нос рукой, резко вдохнул и на короткое время замер.

В мае 2026 года бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, говоря о возможных проблемах с наркотиками у главы киевского режима заявила, что перед интервью он часто подолгу сидел в уборной, откуда выходил "другим человеком".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя слухи о наркозависимости Зеленского, отметил, что эта тема может стать предметом для публичной дискуссии.