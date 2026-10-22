Москва22 октВести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский всплакнул во время интервью британскому бизнесмену и ведущему Стивену Бартлетту. Политик пожаловался на проблемы со сном.
Интервью было опубликовано в рамках подкаста британца The Diary of a CEO (Дневник генерального директора - прим. ред.) на одноименном YouTube-канале. Бартлетт обратил внимание, что во время разговора на глазах у Зеленского навернулись слезы.
Это тяжело. Буду с вами честен, я совсем не сплюпризнался глава киевского режима
В том же интервью Зеленский допустил, что конфликт на Украине не дошел бы до вооруженной борьбы, если бы президентом США в 2020 году остался Дональд Трамп.