Москва11 октВести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский уже три дня не записывал традиционные вечерние видеообращения после критики в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа.
На это обратили внимание украинские СМИ. Журналисты предположили, что Зеленский и члены его команды находятся "в шоке" из-за последних действий Трампа.
Уже три дня не выходили видеообращения. А украинская переговорная группа не опубликовала ни одного традиционного отчета в социальных сетях о результатах переговоров в СШАговорится в публикации
Ранее сообщалось, что Трамп договорился с российским лидером Владимиром Путиным о поставках дизеля из РФ потому, что Зеленский отказался прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Американский президент также заявил, что Украина нуждается в новом лидере.