Зеленский после критики Трампа уже три дня не записывал видеообращения

Зеленский перестал записывать видеообращения после критики Трампа Зеленский после критики Трампа уже три дня не записывал видеообращения

Москва11 окт Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский уже три дня не записывал традиционные вечерние видеообращения после критики в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа.

На это обратили внимание украинские СМИ. Журналисты предположили, что Зеленский и члены его команды находятся "в шоке" из-за последних действий Трампа.

Уже три дня не выходили видеообращения. А украинская переговорная группа не опубликовала ни одного традиционного отчета в социальных сетях о результатах переговоров в США говорится в публикации

Ранее сообщалось, что Трамп договорился с российским лидером Владимиром Путиным о поставках дизеля из РФ потому, что Зеленский отказался прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Американский президент также заявил, что Украина нуждается в новом лидере.