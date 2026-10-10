Москва10 октВести.Украина перенесла тяжелый день после ослабления санкций США против нефтепродуктов России, заявил премьер Британии Энди Бернем в ходе телефонных переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Бернем выразил Зеленскому "полную солидарность" и подчеркнул, что Британия продолжит ужесточать санкции против РФ.
Премьер-министр сегодня побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер-министр начал с того, что признал: последние 24 часа были тяжелыми для Украинысообщила канцелярия Бернема на сайте правительства Британии
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.
Владимир Зеленский остался крайне недоволен этим соглашением. Он обсудил эту ситуацию с европейскими лидерами - помимо Бернема у него был диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере, а также финским президентом Александром Стуббом.