Бернем: у Украины был тяжелый день после заключения сделки РФ и США по дизелю

Бернем заявил, что у Украины был тяжелый день после соглашения РФ и США Бернем: у Украины был тяжелый день после заключения сделки РФ и США по дизелю

Москва10 окт Вести.Украина перенесла тяжелый день после ослабления санкций США против нефтепродуктов России, заявил премьер Британии Энди Бернем в ходе телефонных переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Бернем выразил Зеленскому "полную солидарность" и подчеркнул, что Британия продолжит ужесточать санкции против РФ.

Премьер-министр сегодня побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер-министр начал с того, что признал: последние 24 часа были тяжелыми для Украины сообщила канцелярия Бернема на сайте правительства Британии

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Владимир Зеленский остался крайне недоволен этим соглашением. Он обсудил эту ситуацию с европейскими лидерами - помимо Бернема у него был диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере, а также финским президентом Александром Стуббом.