Зеленский объяснил резкий тон в общении с Трампом жестким лидерством

Зеленский объяснил резкий тон в общении с Трампом Зеленский объяснил резкий тон в общении с Трампом жестким лидерством

Москва24 окт Вести.Резкий тон Владимира Зеленского в общении с президентом США Дональдом Трампом обусловлен тем, что Украина не может позволить себе слабого лидера. Об этом глава киевского режима заявил в разговоре с ABC News.

Также Зеленский признал, что не всегда ведет себя вежливо по отношению к союзникам.

Украина сейчас не может позволить себе слабого президента пояснил он

В ходе интервью ABC News Зеленский перешел на русский язык, чтобы уточнить у помощников значение английского слова.

Ранее глава киевского режима пожаловался на "хорошие отношения" президента РФ Владимира Путина и Трампа, а также усомнился, что американский лидер готов поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

Комментируя поведение Зеленского, старший научный сотрудник и директор российской программы Центра Стимсона Петр Слезкин заявил, что глава киевского режима "наступил не туда" в общении с Трампом.