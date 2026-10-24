Москва24 октВести.Резкий тон Владимира Зеленского в общении с президентом США Дональдом Трампом обусловлен тем, что Украина не может позволить себе слабого лидера. Об этом глава киевского режима заявил в разговоре с ABC News.
Также Зеленский признал, что не всегда ведет себя вежливо по отношению к союзникам.
Украина сейчас не может позволить себе слабого президентапояснил он
В ходе интервью ABC News Зеленский перешел на русский язык, чтобы уточнить у помощников значение английского слова.
Ранее глава киевского режима пожаловался на "хорошие отношения" президента РФ Владимира Путина и Трампа, а также усомнился, что американский лидер готов поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.
Комментируя поведение Зеленского, старший научный сотрудник и директор российской программы Центра Стимсона Петр Слезкин заявил, что глава киевского режима "наступил не туда" в общении с Трампом.