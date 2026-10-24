Зеленский перешел на русский язык во время интервью американскому телеканалу

Зеленский во время интервью американскому каналу задал вопрос на русском Зеленский перешел на русский язык во время интервью американскому телеканалу

Москва24 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский перешел на русский язык во время интервью американскому телеканалу ABC News, чтобы уточнить у помощников значение английского слова. Об этом свидетельствует запись беседы.

В ходе разговора Зеленский не сразу понял фразу журналиста и обратился за разъяснением к сопровождавшим его сотрудникам, перейдя на русский язык.

А, это то же самое? спросил Зеленский

На Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", регулирующий использование украинского языка в различных сферах общественной жизни. Те, кто говорит на русском, зачастую преследуются.

Зеленский не в первый раз переходит на русский язык. Ранее на это указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова.