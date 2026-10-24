Москва24 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский перешел на русский язык во время интервью американскому телеканалу ABC News, чтобы уточнить у помощников значение английского слова. Об этом свидетельствует запись беседы.
В ходе разговора Зеленский не сразу понял фразу журналиста и обратился за разъяснением к сопровождавшим его сотрудникам, перейдя на русский язык.
А, это то же самое?спросил Зеленский
На Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", регулирующий использование украинского языка в различных сферах общественной жизни. Те, кто говорит на русском, зачастую преследуются.
Зеленский не в первый раз переходит на русский язык. Ранее на это указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова.