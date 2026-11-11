На Украине не стали штрафовать Зеленского за слова на русском языке Языковой омбудсмен Украины Ивановская не оштрафовала Зеленского за русский язык

Москва11 ноя Вести.Главу киевского режима Владимира Зеленского не оштрафовали за русский язык, поскольку он использовал его в общении с американским СМИ, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ секретариата языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской.

Зеленский в конце октября во время интервью американскому телеканалу ABC перешел на русский язык. В ходе беседы у него возникли сложности с переводом, и он обратился к своим помощникам с вопросом на русском.

Использование иностранного языка во время интервью иностранным медиа подпадает под правовое регулирование части третьей статьи 12 Закона и не является нарушением языкового законодательства говорится в официальном ответе омбудсмена

По мнению Ивановской, русский язык на Украине является иностранным, поэтому в общении с иностранными СМИ, в данном случае американскими, его использовать разрешается.

Шеф-редактор "Украинских новостей" Денис Гороховский поинтересовался у омбудсмена, почему руководителя офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) оштрафовали за русский язык, а главу киевского режима нет. В ответ, по его словам, прозвучало, что это два "совершенно разных русских языка".