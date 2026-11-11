Москва11 нояВести.Главу киевского режима Владимира Зеленского не оштрафовали за русский язык, поскольку он использовал его в общении с американским СМИ, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ секретариата языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской.
Зеленский в конце октября во время интервью американскому телеканалу ABC перешел на русский язык. В ходе беседы у него возникли сложности с переводом, и он обратился к своим помощникам с вопросом на русском.
Использование иностранного языка во время интервью иностранным медиа подпадает под правовое регулирование части третьей статьи 12 Закона и не является нарушением языкового законодательстваговорится в официальном ответе омбудсмена
По мнению Ивановской, русский язык на Украине является иностранным, поэтому в общении с иностранными СМИ, в данном случае американскими, его использовать разрешается.
Шеф-редактор "Украинских новостей" Денис Гороховский поинтересовался у омбудсмена, почему руководителя офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) оштрафовали за русский язык, а главу киевского режима нет. В ответ, по его словам, прозвучало, что это два "совершенно разных русских языка".