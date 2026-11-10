На Украине прокомментировали жалобу из-за фразы Зеленского на русском Языковой омбудсмен Украины не принимала решение о проверке против Зеленского

Москва10 ноя Вести.Уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская не отреагировала на жалобу из-за перехода главы киевского режима Владимира Зеленского на русский язык во время интервью. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ секретариата уполномоченного по языковым вопросам.

Зеленский в конце октября во время интервью американскому телеканалу ABC перешел на русский язык. В ходе беседы у него возникли сложности с переводом, и он обратился к своим помощникам с вопросом на русском, поинтересовавшись, то же ли это самое.

По информации агентства, 26 октября в офис языкового омбудсмена поступила жалоба о возможном нарушении Зеленским требований закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В ответе секретариата сказано, что никаких решений по этой жалобе принято не было. Также такую жалобу на Зеленского назвали первой.

Уполномоченная по защите государственного языка не принимала решения о проверке президента Владимира Зеленского говорится в материале

Ивановская ранее сообщила, что собирается добиться назначения штрафа для главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) за общение на русском языке с протестующими у пыточной в Петропавловской Борщаговке под Киевом.