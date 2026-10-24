Москва24 окт Вести.Хорошие отношения российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа заставили Владимира Зеленского выразить недовольство.

Зеленский усомнился в том, что Трамп готов поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Я не знаю, правильно это или нет, потому что это его личное решение - дружить с [президентом РФ Владимиром] Путиным или нет. Я думаю, что у них очень хорошие отношения, да