"Факт налицо": депутат Рады раскритиковал поведение Зеленского на интервью Украинский депутат: состояние Зеленского уже никого не удивляет

Москва20 окт Вести.Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского уже не вызывает вопросов ни на Западе, ни на Украине. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Он уточнил, что речь идет об инциденте, который произошел во время интервью телеканалу NBC. Судя по видеоролику, Зеленский что-то вдохнул и впал в ступор.

Факт налицо. И знаете, это и вправду не смущает многих функционеров в мире и на Украине в частности. Они не считают это чем-то ненормальным отметил Дмитрук

Глава киевского режима в прошлом году попал в похожую ситуацию: во время видеообращения к гражданам из его носа вылетела неизвестная субстанция белого цвета.

Чуть позже его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону рассказала, что ее начальник любил проводить по 15 минут в туалете перед пресс-конференциями и указала на его пристрастие к наркотикам.