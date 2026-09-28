Москва28 сенВести.Американский журналист Джексон Хинкл удивился состоянию главы киевского режима Владимира Зеленского во время обращения к украинцам.
Почему каждый раз, когда Зеленский выступает, у него такой вид, будто он под кайфом?написал он в социальной сети X
В мае бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в ответ на вопрос о возможных проблемах с наркотиками у главы киевского режима заявила, что он часто подолгу сидел в уборной перед интервью, а после похода туда выходил "другим человеком".
Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя слухи о наркозависимости Зеленского, заявил, что ничего не бывает без причины, и эта тема может быть предметом публичной дискуссии.