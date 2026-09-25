Москва25 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не скрывает, что плотно сидит на запрещенных веществах. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Все уже понимают, что это неадекватное нечто. Ну, действительно, такое вот что-то вроде расчеловеченного персонажа, который, очевидно, давным-давно уже не просто злоупотребляет, а сидит плотно на запрещенных веществах. Мне кажется, это уже он не скрывает, это невозможно скрыть