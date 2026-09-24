Москва24 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский принимает запрещенные препараты. Об этом ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Вы представляете, человек … которого западники рекрутировали под видом того, что делают на него ставку для того, чтобы Украина, как они говорили, была процветающей, демократичной стремящейся в будущее, и вот в результате не только воспитали монстра. А вот, мне кажется, Зеленский в том виде, в котором он вчера подходил к Организации Объединенных Наций, вот именно так и выглядят те самые диктаторы, против которых западники борются. Вот конкретный портрет диктатора … Я думаю, что было видно всем – бесконечно … шмыгающий носом, понятно тоже по каким причинам, очевидно, что принимаются запрещенные препараты