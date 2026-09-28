Москва28 сен Вести.Украинцы заболели "дронофобией". Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Дронофобия - это новая украинская болезнь. Она появилась в 2023 году, когда дроны перестали быть случайным оружием и стали постоянно появляться над фронтом написала она на своей странице в X

Ранее Мендель не раз критиковала Зеленского за эскалацию военного конфликта. Она утверждала, что многие украинцы ненавидят главу киевского режима, поскольку, по ее мнению, он жертвует жизнями тысяч людей ради личных интересов и не стремится к заключению мира.