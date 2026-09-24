Москва24 сен Вести.Неадекватное поведение главы киевского режима Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом является следствием употребления им наркотических веществ.

Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Анализируя встречу Трампа и Зеленского, прихожу к выводу, что перед самой встречей у Зеленского была еще одна закрытая, конфиденциальная тайная встреча, и это была встреча с героином. Как говорила [экс-пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия] Мендель, "он зашел в туалетную комнату", а оттуда, видимо, улетел в космос. Мы видели, как он был абсолютно в космосе, глаза куда-то бегают по залу вверх-вниз и так далее. Не исключено, что искал братьев по разуму заявил Олейник

Наблюдая за неадекватным поведением лидера киевского режима, эксперт невольно провел параллель с фрагментом программы "В мире животных", где рассказывалось, как муравьи обмениваются сигналами с помощью усиков.

Там ученые установили факт, что муравьи между собой общаются усиками, а наркоманы, я считаю, общаются носиками. Посмотрите, вот на этот "шмыг-шмыг" - это характерный пример того, как внешние признаки показывают, что человек употребил наркотики. Это я из своей предыдущей работы председателя суда. И по глазам, и по поведению сразу видно, что "колбасило" его от передозировки, потому что явно перебрал заявил Олейник

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский собирается посетить Москву "на ракете". Об этом он на русском языке кратко ответил журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.