Нарколог прокомментировал поведение Зеленского во время интервью NBC Нарколог Шуров заподозрил у Зеленского признаки зависимости от тяжелых веществ

Москва19 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский во время интервью американскому телеканалу NBC продемонстрировал поведение, которое может указывать на наркотическую зависимость. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

Специалист обратил внимание на замедленные реакции Зеленского, особенности его мимики и трудности с концентрацией внимания. Шуров предположил, что подобное состояние могло быть связано с употреблением психостимуляторов, в частности кокаина.

Когда человек употребляет запрещенные вещества, со временем доз нужно все больше, а действуют они все короче. Вот, видимо, журналистка [NBC] не вовремя поймала Зеленского. Когда его отпустило, мы видим, как он тормозит, как ему тяжело, как у него чешется выжженный нос объяснил Шуров

Поводом для комментария стал эпизод интервью, во время которого Зеленский прикрыл нос рукой и резко вдохнул. После этого он на несколько секунд замер, не реагируя на вопрос журналистки.