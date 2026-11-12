Минобороны РФ предупредило, что ночь для противника будет долгой

"Ночь будет долгой, работаем": Минобороны РФ заочно обратилось к режиму в Киеве Минобороны РФ предупредило, что ночь для противника будет долгой

Москва12 ноя Вести.Противников российской армии ожидает долгая ночь.

Соответствующий комментарий опубликован в Telegram-канале Министерства обороны России.

Темнота — наш союзник, огонь — наш почерк. Ночь будет долгой, работаем говорится в публикации, размещенной в ночь на 12 ноября

К записи приложен снимок, на котором российская реактивная система залпового огня ведет огонь. Подробные планы на ночь с 11 ноября в Минобороны не раскрыли.

10 ноября российская армия нанесла удары по трем электроподстанциям в Днепропетровской и Одесской областях Украины.

Позднее другой целью стал сухогруз в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, который доставлял в местный порт грузы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В начале сентября Минобороны России прокомментировало удары по военным объектам на территории Украины фразой "вам бамдероль".