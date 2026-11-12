Москва12 нояВести.Противников российской армии ожидает долгая ночь.
Соответствующий комментарий опубликован в Telegram-канале Министерства обороны России.
Темнота — наш союзник, огонь — наш почерк. Ночь будет долгой, работаемговорится в публикации, размещенной в ночь на 12 ноября
К записи приложен снимок, на котором российская реактивная система залпового огня ведет огонь. Подробные планы на ночь с 11 ноября в Минобороны не раскрыли.
10 ноября российская армия нанесла удары по трем электроподстанциям в Днепропетровской и Одесской областях Украины.
Позднее другой целью стал сухогруз в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, который доставлял в местный порт грузы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В начале сентября Минобороны России прокомментировало удары по военным объектам на территории Украины фразой "вам бамдероль".