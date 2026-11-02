Минобороны: ночь будет жаркой для ВСУ, работаем

Минобороны: устроим жаркую ночь для ВСУ Минобороны: ночь будет жаркой для ВСУ, работаем

Москва2 ноя Вести.Минобороны намерено устроить "жаркую ночь" для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает министерство в мессенджере MAX.

Снаряды не жалеем, противника тоже. Ночь будет жаркой, работаем отмечает Минобороны

Telegram-канал "Северный ветер" сообщил, что российские военные уничтожили за последние сутки троих командиров ВСУ.

В Минобороны заявили, что российская армия нанесла удары в Черном море по судну с грузом для ВСУ.

Российские войска продолжают бить по объектам логистики и энергетики, которые задействованы для нужд армии киевского режима, пояснили в Минобороны.