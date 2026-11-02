Москва2 нояВести.Минобороны намерено устроить "жаркую ночь" для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает министерство в мессенджере MAX.
Снаряды не жалеем, противника тоже. Ночь будет жаркой, работаемотмечает Минобороны
Telegram-канал "Северный ветер" сообщил, что российские военные уничтожили за последние сутки троих командиров ВСУ.
В Минобороны заявили, что российская армия нанесла удары в Черном море по судну с грузом для ВСУ.
Российские войска продолжают бить по объектам логистики и энергетики, которые задействованы для нужд армии киевского режима, пояснили в Минобороны.