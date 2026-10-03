Москва3 октВести.Вооруженные силы России в ночь на субботу поразили беспилотниками сухогруз в Черном море, задействованный в интересах украинских военных, сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, российские ударные беспилотники поразили судно на переходе морем в северо-западной части Черного моря.
Поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы двойного назначения для обеспечения ВСУговорится в сводке
Кроме того, министерство, в частности, сообщило, что ВС РФ в ночь на 3 октября нанесли удар по логистическому центру "Гостомель" в Киевской области.
Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель спрогнозировала потерю Киевом около 17 млрд долларов из-за катастрофической ситуации в черноморских портах.