Москва3 октВести.Российские войска в ночь на 3 октября нанесли удар по логистическому центру "Гостомель" в Киевской области, сообщило Минобороны РФ.
Сегодня ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены:... в Киевской области – логистический центр "Гостомель"говорится в заявлении
В ведомстве уточнили, что на этом объекте хранились вещи, предназначенные для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее ВС РФ поразили транспортно-логистический центр в Киеве – ООО "РЕНТА ЛОГИСТИК". На складах этой компании был оборудован цех по производству безэкипажных катеров.