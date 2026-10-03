МО РФ: российские войска ударили по логистическому центру "Гостомель" под Киевом

ВС РФ атаковали логистический центр "Гостомель", где хранились вещи для ВСУ МО РФ: российские войска ударили по логистическому центру "Гостомель" под Киевом

Москва3 окт Вести.Российские войска в ночь на 3 октября нанесли удар по логистическому центру "Гостомель" в Киевской области, сообщило Минобороны РФ.

Сегодня ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены:... в Киевской области – логистический центр "Гостомель" говорится в заявлении

В ведомстве уточнили, что на этом объекте хранились вещи, предназначенные для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ВС РФ поразили транспортно-логистический центр в Киеве – ООО "РЕНТА ЛОГИСТИК". На складах этой компании был оборудован цех по производству безэкипажных катеров.