Российские войска поразили логистический центр "Еко-Автотехникс" под Киевом Минобороны: ВС РФ атаковали логистический центр "Еко-Автотехникс" под Киевом

Москва4 сен Вести.Российские военнослужащие нанесли удары по логистическому центру "Еко-Автотехникс" в Киевской области, который использовался в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны РФ.

Поражены... в Киевской области: логистический центр "ЕКО-Автотехникс" в населенном пункте Гатное, на складах которого осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения говорится в публикации

Уточняется, что удары нанесены в ночь на 4 сентября с помощью высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские военные нанесли массированные удары по морским судам, логистическим центрам, портам и энергетической инфраструктуре Украины, которые используются в интересах ВСУ.