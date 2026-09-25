Москва25 сенВести.Российские военные нанесли удар по логистическому центру компании "Хеви логистик Юкрейн" в Киевской области. Об этом сообщает Минобороны России.
На территории центра хранили товары двойного назначения для ВСУ.
В результате удара поражены: в Киевской области: логистический центр (ООО "Хеви логистик Юкрейн") в населенном пункте Требуховговорится в сообщении Минобороны
Уточняется, что ВС РФ нанесли удар беспилотниками.
Ранее в оборонном ведомстве сообщали об ударах по логистическим центрам, предприятиям ВПК и другим объектам, используемым в интересах ВСУ. В Одессе и Нерубайском были поражены два логистических центра, которые использовались для хранения и распределения грузов двойного назначения и военных поставок из стран Европы.