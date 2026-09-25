Минобороны сообщило об ударе по логистическому центру под Киевом

ВС РФ ударили по логистическому центру под Киевом Минобороны сообщило об ударе по логистическому центру под Киевом

Москва25 сен Вести.Российские военные нанесли удар по логистическому центру компании "Хеви логистик Юкрейн" в Киевской области. Об этом сообщает Минобороны России.

На территории центра хранили товары двойного назначения для ВСУ.

В результате удара поражены: в Киевской области: логистический центр (ООО "Хеви логистик Юкрейн") в населенном пункте Требухов говорится в сообщении Минобороны

Уточняется, что ВС РФ нанесли удар беспилотниками.

Ранее в оборонном ведомстве сообщали об ударах по логистическим центрам, предприятиям ВПК и другим объектам, используемым в интересах ВСУ. В Одессе и Нерубайском были поражены два логистических центра, которые использовались для хранения и распределения грузов двойного назначения и военных поставок из стран Европы.