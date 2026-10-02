Российские войска поразили сухогруз ВСУ в Черном море МО РФ: российские войска поразили сухогруз ВСУ в Черном море

Москва2 окт Вести.Российские военнослужащие поразили украинский сухогруз в Черном море, который действовал в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что судно доставляло в порт "Одесса" военное имущество.

На переходе морем в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа "сухогруз" отмечается в сообщении

Ранее и. о. главы областной администрации города Николаев на Украине Георгий Решетилов заявил о взрывах и повреждениях портовой инфраструктуры, складов и производственных помещений.