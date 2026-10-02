Москва2 октВести.Российские военнослужащие поразили украинский сухогруз в Черном море, который действовал в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что судно доставляло в порт "Одесса" военное имущество.
На переходе морем в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа "сухогруз"отмечается в сообщении
Ранее и. о. главы областной администрации города Николаев на Украине Георгий Решетилов заявил о взрывах и повреждениях портовой инфраструктуры, складов и производственных помещений.