Портовая инфраструктура и склады повреждены в Николаеве

На юге Украины повреждены портовая инфраструктура и склады Портовая инфраструктура и склады повреждены в Николаеве

Москва2 окт Вести.В Николаеве на юге Украины в результате взрывов получили повреждения портовая инфраструктура и склады. Об этом заявил и. о. главы областной администрации Георгий Решетилов в своем Telegram-канале.

По его словам, также повреждены производственные помещения.

Подчеркивается, врыв произошел в результате комбинированной атаки с использованием ракетного оружия и беспилотников российской армии. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие нанесли за неделю семь групповых и один массированный удар по целям на Украине.