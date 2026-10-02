Москва2 октВести.В Николаеве на юге Украины в результате взрывов получили повреждения портовая инфраструктура и склады. Об этом заявил и. о. главы областной администрации Георгий Решетилов в своем Telegram-канале.
По его словам, также повреждены производственные помещения.
Подчеркивается, врыв произошел в результате комбинированной атаки с использованием ракетного оружия и беспилотников российской армии. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие нанесли за неделю семь групповых и один массированный удар по целям на Украине.