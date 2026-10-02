Москва2 октВести.Российские военные нанесли за неделю семь групповых и один массированный удар по целям на Украине, сообщает Минобороны РФ в недельной сводке.
С 26 сентября по 2 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и семь групповых ударовговорится в сообщении
Отмечается, что удары наносились по местам производства и хранения крылатых ракет "Фламинго", беспилотников, боеприпасов, военного имущества и горючего.
Также поражены военные аэродромы, портовая и транспортная инфраструктура, использовавшаяся в интересах ВСУ, объекты энергетической генерации, логистики и телекоммуникации.
…Поражены …пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемниковдобавляет военное ведомство