Минобороны: по целям на Украине нанесены массированный и 7 групповых ударов

Войска РФ за неделю нанесли 7 групповых и один массированный удар по Украине Минобороны: по целям на Украине нанесены массированный и 7 групповых ударов

Москва2 окт Вести.Российские военные нанесли за неделю семь групповых и один массированный удар по целям на Украине, сообщает Минобороны РФ в недельной сводке.

С 26 сентября по 2 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и семь групповых ударов говорится в сообщении

Отмечается, что удары наносились по местам производства и хранения крылатых ракет "Фламинго", беспилотников, боеприпасов, военного имущества и горючего.

Также поражены военные аэродромы, портовая и транспортная инфраструктура, использовавшаяся в интересах ВСУ, объекты энергетической генерации, логистики и телекоммуникации.