Войска РФ за неделю нанесли 9 групповых и один массированный удар по ВПК Украины

ВС РФ в течение недели наносили удары по цехам БЭКов и местам запуска "Фламинго" Войска РФ за неделю нанесли 9 групповых и один массированный удар по ВПК Украины

Москва21 авг Вести.Вооруженные силы РФ за неделю нанесли девять групповых и один массированный удар по предприятиям ВПК, цехам производства робототехнических комплексов, безэкипажных катеров и местам подготовки и запуска украинских крылатых ракет "Фламинго", сообщает Минобороны в своей сводке за 15-21 августа.

Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и девять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности говорится в сообщении

Отмечается, что удары пришлись по предприятиям ВПК, местам производства беспилотников, безэкипажных картеров, логическим центрам, объектам ТЭК и транспорта, которые использовались ВСУ.

Также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, склады боеприпасов, горючего и материальных средств.

…Поражены …цеха производства наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и комплектующих к ним, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго" отмечает Минобороны

Ранее издание The New York Times писало, что российские военные все увереннее преодолевают украинскую систему ПВО, которая сталкивается с растущими трудностями.