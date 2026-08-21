Москва21 авгВести.Вооруженные силы РФ за неделю нанесли девять групповых и один массированный удар по предприятиям ВПК, цехам производства робототехнических комплексов, безэкипажных катеров и местам подготовки и запуска украинских крылатых ракет "Фламинго", сообщает Минобороны в своей сводке за 15-21 августа.
Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и девять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальностиговорится в сообщении
Отмечается, что удары пришлись по предприятиям ВПК, местам производства беспилотников, безэкипажных картеров, логическим центрам, объектам ТЭК и транспорта, которые использовались ВСУ.
Также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, склады боеприпасов, горючего и материальных средств.
…Поражены …цеха производства наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и комплектующих к ним, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго"отмечает Минобороны
Ранее издание The New York Times писало, что российские военные все увереннее преодолевают украинскую систему ПВО, которая сталкивается с растущими трудностями.