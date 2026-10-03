Минобороны: армия России ударила по сухогрузу в порту Одесса Минобороны: ВС России поразили сухогруз в порту Одесса, доставлявший грузы ВСУ

Москва3 окт Вести.Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар в порту Одессы по судну, перевозившему на Украину военные грузы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Согласно информации ведомства, поражение нанесено с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Поражено морское судно типа "сухогруз" отмечается в публикации

Как пояснили в Минобороны, судно доставляло на Украину военное имущество.

Ранее сообщалось, что ВС РФ в ночь на 3 октября поразили беспилотниками сухогруз в Черном море, задействованный в интересах украинских военных.

До этого бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель спрогнозировала потерю Киевом около 17 млрд долларов из-за катастрофической ситуации в черноморских портах.