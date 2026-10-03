Москва3 октВести.Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар в порту Одессы по судну, перевозившему на Украину военные грузы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Согласно информации ведомства, поражение нанесено с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Поражено морское судно типа "сухогруз"отмечается в публикации
Как пояснили в Минобороны, судно доставляло на Украину военное имущество.
Ранее сообщалось, что ВС РФ в ночь на 3 октября поразили беспилотниками сухогруз в Черном море, задействованный в интересах украинских военных.
До этого бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель спрогнозировала потерю Киевом около 17 млрд долларов из-за катастрофической ситуации в черноморских портах.