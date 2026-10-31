08:07 31 октября 2026 08:17 31.10.2026Сергей КузнецовСиловые структурыРоссийская армия подбила в Черном море судно близ Одессы с грузом для ВСУРоссийская армия подбила в Черном море судно близ Одессы с грузом для ВСУСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте также"Это настоящий лидер": в США отреагировали на слова Путина о Балтике06:11 Лавров рекомендовал западным журналистам не верить украинским чиновникам04:04 "Действия носят серьезный характер": посол США о волнениях в Польше03:01 В Варшаве агрессивные протестующие штурмуют здание Конституционного суда00:31 США отменили общую фотосессию G20 из-за демарша министров21:27 30 октЭксперт оценил угрозу захвата Калининграда силами НАТО18:21 30 октУшаков оценил последствия возможного присутствия европейцев на переговорах14:06 30 октПопытка атаки БПЛА на Москву стала одной из крупнейших за два года08:30 30 октСиловые структурыНовости МинобороныСВО / спецоперация31.10.2026