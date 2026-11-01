МИД Украины заявил о готовности Киева остановить огонь на всех направлениях Сибига: Украина готова навсегда прекратить огонь по всей линии фронта

Москва1 ноя Вести.Киев готов незамедлительно остановить боевые действия на всех направлениях в зоне конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел этой страны Андрей Сибига.

Соответствующий пост он разместил на странице в соцсети X.

В публикации Сибига отметил, что если боевые действия удалось прекратить в Алешках в Херсонской области, то их "можно остановить повсюду — и навсегда".

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что для переговоров о завершении конфликта главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо приехать в Москву. По словам Лаврова, если украинский политик согласится на это, Москва обеспечит ему гарантии безопасности.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что после завершения гуманитарной операции в Алешках Россия и Украина договорились регулярно проводить аналогичные миссии для поддержки гражданского населения.

Омбудсмен также выступила с инициативой регулярно организовывать гуманитарные акции под кураторством первой леди США Мелании Трамп по аналогии с операцией в Алешках.