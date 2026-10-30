Выехавшие из Алешек жители поблагодарили Россию за помощь Перебравшиеся в Россию жители Алешек выразили благодарность за помощь

Москва30 окт Вести.Жители Алешек, которые в 2022 году перебрались в Россию из-за постоянных обстрелов ВСУ своего населенного пункта, выразили благодарность нашей стране, сообщает ИС "Вести".

Многодетный отец Юрий Марченко, который с семьей, в которой пятеро детей, перебрался в Подмосковье. По его словам, решение было принято в целях безопасности - на фоне постоянных обстрелов в Алешках после прорыва дамбы затопило их дом. Марченко рассказал, что они сумели вывезти самые необходимые вещи, а затем своим ходом добирались до России.

Ехали долго, наверное, суток пятеро. Мы ехали медленно, потому что была не новая машина. Сейчас дети учатся в школе, да, немножко сложности у детей остались – воспоминания у дочки о случившемся есть, тяжеловато. Но постепенно справляемся рассказал он

Прибывшим из Алешек впоследствии в РФ был выделен сертификат на трехкомнатную квартиру.

Помощь была оказана и семейству Кочубей. Российские военные помогли семье эвакуироваться из Алешек. Впоследствии эвакуированные обосновались в Ставропольском крае.

В Невинномысске мы получили сертификаты, а на сертификат купили жилье. И помощь нам дали тоже, подъемные каждому члену семьи. Слава богу, спасибо, есть крыша над головой, спасибо большое Российской Федерации за это рассказали в семействе

После октября 2022 года тысячи семей из Алешек обрели убежища в российских регионах. В эти дни в Алешках в рамках временного режима тишины была организована гуманитарная миссия.

Режим прекращения огня, который был введен с 27 октября, будет действовать до 22.59 1 ноября.