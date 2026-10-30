Москва30 окт Вести.Российские медики, прибывшие в составе колонны гуманитарной помощи в город Алешки Херсонской области, оказали помощь мужчине и женщине, которые получили ранения от взрыва мины. В интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову пострадавшие рассказали, что произошло.

Семья из трех человек наехала на мину, в результате чего отец, который был водителем автомобиля, скончался, а матери удалось спастись и вытащить сына. Они получили осколочные ранения, помощь им оказали российские врачи.

На мину наехал, отец не увидел ее. Мы остались, отец умер. Это вчера было рассказал сын

С 4 утра 27 октября на херсонском направлении был введен режим тишины в связи с подготовкой к гуманитарной операции в городе Алешки. Сегодня туда доставили несколько десятков тонн гуманитарной помощи: продукты, медикаменты, генераторы, топливо, одежду и стройматериалы.

На текущий момент гуманитарная миссия завершается, колонна с эвакуированными людьми благополучно выехала из города. Всего для эвакуации было предоставлено 25 автобусов. Миссию сопровождают более 50 медиков.