ТАСС: представители РПЦ входят в состав гуманитарной колонны, следующей в Алешки

Представители РПЦ входят в состав следующей в Алешки гуманитарной колонны ТАСС: представители РПЦ входят в состав гуманитарной колонны, следующей в Алешки

Москва30 окт Вести.В гуманитарную колонну, следующую в Алешки Херсонской области, входят представители Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил ТАСС источник в РПЦ.

В колонне находятся митрополит Ставропольский Кирилл, а также епископ Скадовский и Алешкинский Иосиф, а также ряд других представителей РПЦ сказал собеседник агентства

В районе Алешек с 04.00 утра 27 октября был введен режим тишины для подготовки гуманитарной операции в городе. Российские военные прекратили огонь на херсонском направлении.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поблагодарила украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца за соблюдение режима тишины в Алешках. Также Лантратова выразила благодарность военнослужащим, организовавшим все "на высшем уровне".