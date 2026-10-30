Москва30 октВести.В гуманитарную колонну, следующую в Алешки Херсонской области, входят представители Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил ТАСС источник в РПЦ.
В колонне находятся митрополит Ставропольский Кирилл, а также епископ Скадовский и Алешкинский Иосиф, а также ряд других представителей РПЦсказал собеседник агентства
В районе Алешек с 04.00 утра 27 октября был введен режим тишины для подготовки гуманитарной операции в городе. Российские военные прекратили огонь на херсонском направлении.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поблагодарила украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца за соблюдение режима тишины в Алешках. Также Лантратова выразила благодарность военнослужащим, организовавшим все "на высшем уровне".